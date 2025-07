Olesea Stamate intră în cursa electorală ca candidat independent: „Vom clădi o nouă forță politică.”

07:10

Victoria Sanduța, fosta judecătoare demisă de Maia Sandu „pentru postări pe Facebook", intră în cursa electorală ca independentă la parlamentarele din 28 septembrie 2025. „E momentul să scriem istorie. Nu am partid, nici interese ascunse sau televiziuni plătite. Am ceva mai puternic — încrederea voastră. Și curajul de a schimba lucrurile", transmite Sanduța. „Astăzi am […]