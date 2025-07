În incinta Primăriei municipiului Bălți au fost discutate proiectele și activitățile planificate și realizate de organizația “People in Need” în anul 2025

17:40

Primăria municipiului Bălți felicită elevii și antrenorii Școlii Sportive Specializate Nr. 2 pentru rezultatele remarcabile obținute în cadrul Turneului Internațional de șah „Memorial Sadoveanu”, desfășurat în perioada 7–13 iulie 2025. Competiția, organizată în trei secțiuni — Turneul A (cu coeficient Elo), Turneul B (dedicat copiilor sub 12 ani) și Turneul C (blitz), a reunit participanți... Read More →