VIDEO Când tradiția prinde viață. Calea creatorului de măști, Marcel Ostrovschi

09:20

În noaptea de duminică spre luni, Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Ucrainei, folosind drone și rachete. Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar mai multe incendii au izbucnit în Kiev, potrivit autorităților locale. A russian strike hit the entrance of a metro station in Kyiv packed with people sheltering from the [...]