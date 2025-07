Primarul Ion Ceban: Să fim mândri de Chișinău, oriunde ne-am afla

19:00

Persoanele care contractează credite de consum de la Asociațiile de Economii și Împrumut vor beneficia de aceleași drepturi ca și ceilalți consumatori de credite, conform unui proiect de lege adoptat… The post Mai multă protecție pentru cei care iau credite sau încheie polițe de asigurare appeared first on ipn.md.