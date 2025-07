Reacția Primăriei Chișinău după ce o bucată de beton s-a desprins de pe podul Ismail: „Proiectul se află la expertizare”

12:30

O cameră a înregistrat momentul în care un fulger lovește clădirea World Trade Centre din New York.După cum relatează Oxu.Az, despre acest lucru a relatat The New York Post. {{823559}}World Trade Centre din New York este cea mai înaltă clădire din Statele Unite. Înălțimea sa este de 541 de metri. De remarcat faptul că fulgerele în capitala economică a Statelor Unite sînt un fenomen rar