S&P: Grupul OTP se clasează printre cele mai performante bănci din Europa pentru al doilea an consecutiv

Infotag, 16 iulie 2025 12:30

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