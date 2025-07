Scandal în Italia. Concertul unui dirijor pro-Putin riscă să se trasforme în „tribună pentru propaganda rusă”

13:30

La zece zile după ploile torenţiale din Texas, precipitaţii puternice au lovit din nou, luni, Statele Unite, de data aceasta în nord-estul ţării, provocând inundaţii în anumite zone din New Jersey şi în suburbiile nordice ale New York-ului. Aceste ploi intense au perturbat traficul şi au inundat anumite părţi ale sistemului de transport subteran din […]