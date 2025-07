Nicușor Dan, milionar în datorii! Motivele pentru care președintele României a împrumutat sume colosale

15:00

Ca-n filme de groază! Cântărețul The Urs, care și-a câștigat popularitatea în special datorită hit-ului său „Tărâmul interzis" a relatat în cadrul unui interviu cu Cătălin Măruță cea mai stranie și chiar înfricoșătoare interacțiune cu o fană a sa, care apare de nicăieri și-i cântă versurile. S-a întâmplat în timp ce artistul se afla într-un […]