Un tun din trecut: o armă britanică din secolul al XIX-lea dezgropată în Hong Kong

00:30

O trupă aparent cu un sound autentic din anii ’60, Velvet Sundown, a înregistrat un succes fulminant pe Spotify, însă în realitate nu există ca formație tradițională.Albumul lor de debut „Floating on Echoes”, lansat pe 5 iunie curent, a adunat în mai puțin de două săptămîni sute de mii de redări și a fost inclus în playlisturi populare, iar piesa „Dust on the Wind” a ajuns pe primul loc în top