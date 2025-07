Moldovenii se pricep și la reparația tablei din inox. Un alt Tesla Cybertruck a fost adus în țară

16:30

Christian von Koenigsegg, fondatorul Koenigsegg, își are afacerea cu mașini într-o poziție de invidiat: fiecare model produs sau planificat de compania sa este deja vândut, existând de lucru pentru câțiva ani înainte. De la Jesko la Sadair’s Spear, toate mașini sunt sold out, scrie TopGear! Gamă actuală de cinci modele + recondiționări la comandă specială […] Articolul Declarația zilei: Koenigsegg nu mai are ce vinde, deocamdată apare prima dată în Autoblog.md.