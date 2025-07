VIDEO | Fum dens deasupra Comratului, după ce o miriște din preajma orașului a luat foc

13:50

La Rio de Janeiro începe astăzi summitul BRICS 2025, desfășurat într-un format extins, care reunește liderii celor 11 state membre și ai țărilor partenere. Evenimentul, organizat sub egida Braziliei, actuala președinție rotativă al grupului, este marcat de absențele notabile ale președintelui rus Vladimir Putin și ale liderului chinez Xi Jinping. Summitul are loc sub sloganul […]