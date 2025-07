Gabriela Rudoi a devenit medaliată la Campionatul European de lupte

21:00

În statul indian Madhya Pradesh a fost construit un pod neobișnuit: drumul de pe el cotește brusc la 90 de grade. Construcția a costat mai mult de 2 milioane de dolari.Constructorii au dorit să îmbunătățească comunicarea între districtele Mahamai Ka Bagh, Pushpa Nagar, gara feroviară și New Bhopal. Podul urma să ușureze traficul pentru mai mult de 300.000 de persoane, a scris The Times of Indi