Lucrările de reparație continuă pe strada Decebal

17:30

La 26 iunie 2025, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a participat la seminarul economic „Team Poland for the Moldova Growth Plan”, organizat de Agenția Poloneză pentru Investiții și Comerț, Ministerul Dezvoltării și Tehnologiei al Poloniei, Ambasada Republicii Polone la Chișinău și Agenția de Investiții din Moldova, în cadrul celei de-a 7-a reuniuni a Comisiei interguvernamentale... Read More →