Restructurarea ADMA, pusă pe pauză în Parlament, la solicitarea agricultorilor

09:10

Cunoscută cândva pentru cernoziomul său — unul dintre cele mai fertile soluri din lume, Republica Moldova, își pierde, de la an la an, statutul de țară cu pământ roditor. În fiecare an degradează în jur de nouă mii de hectare, astfel încât deja o treime din totalul terenurilor agricole au ajuns să fie afectate de […] Articolul De la an la an, Moldova își pierde statutul de țară cu pământ roditor apare prima dată în SafeNews.