VIDEO „Cât costă un vot?” Oamenii din Dondușeni, între scepticism și demnitate

11:40

Moldova nu are cer. Are o gaură deasupra capului. O gaură prin care poate intra orice: o dronă rătăcită, o rachetă scăpată de sub control, un balon cu aer cald – și nimeni, dar absolut nimeni, nu poate face nimic în mod legal, coerent, organizat. Așa stau lucrurile într-o țară care, vreme de 30 de [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Republica Moldova invitată în propriul spațiu aerian apare prima dată în NordNews.