Violența în familie lovește în continuare grav: peste 75% dintre victime sunt femei

22:30

Continuare. PARTEA 3.Majoratul Moldovei... De fapt, e majoratul meu! În 18 ani am crescut – nu „cât cresc unii într-o lună”, ci cum „alții cresc într-un an”. Am crescut încet, adică. Mai întîi, am învățat a vorbi. A vorbi despre Moldova. Aceasta a fost cam