Un Oficiu al Medicilor de Familie, renovat în nordul țării

Proiectul european RESPECTS (Religious, Spiritual and Pilgrimage European Cultural Tourism with Sustainability) a fost lansat oficial astăzi la Chişinău.Acesta are drept obiectiv promovarea turismului religios ca formă de turism cultural sustenabil în regiunile mai puțin dezvoltate din Europa, transmite moldpres.Republica Moldova este partener în acest proiect prin intermediul Agenției de