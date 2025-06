Ucraina: miza Kremlinului – „divizarea” Moldovei înainte de summitul cu UE

17:00

Dosarele care documentează activitatea diplomatică și instituțională a Republicii Moldova în perioada sovietică au fost transferate din gestiunea Ministerului Afacerilor Externe către Agenția Națională a Arhivelor. În condițiile în care… The post Dosare despre politica externă sovietică au fost transferate la Agenția Națională a Arhivelor appeared first on ipn.md.