VIDEO O Toyota a ajuns într-un parapet, după ce șoferul unui Mercedes a provocat o situație de accident

Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a transmis notificări legale către CNN și The New York Times, cerând retragerea unor articole ce analizează efectele recentei campanii aeriene americane în Iran. Publicațiile au respins solicitările, susținând că materialele sunt corecte și de interes public. CNN a confirmat că a răspuns notificării, respingând acuzațiile formulate în documentul