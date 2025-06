Irina Vlah: „Alegerile din 28 septembrie trebuie să devină un moment de restabilire a suveranității depline a Republicii Moldova”

04:30

În multe regiuni ale lumii se observă o tendință alarmantă – numărul animalelor mari necrofage este în continuă scădere.Un studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences arată că peste o treime dintre toate speciile de vertebrate necrofage – precum vulturii, condorii și hienele – sînt în pericol de dispariție sau își pierd rapid populațiile.Biologi de la Univers