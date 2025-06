Zelenski avertizează NATO: Putin ar putea ataca o țară aliată până în 2030. Kievul cere accelerarea investițiilor în apărare

20:10

Hunter Biden, fiul fostului președinte SUA, se confruntă cu probleme financiare. Potrivit The Sun, acesta a fost dat în judecată pentru neplata onorariilor avocațiale în valoare de peste 50.000 de dolari. Biden a recunoscut recent că are datorii de milioane de dolari și că nu are o locuință permanentă.