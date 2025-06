Cursul valutar BNM pentru 24 iunie

19:30

Publicul a rămas șocat la concertul organizat de Sting la Liverpool, cînd unul dintre membrii trupei The Christians - bateristul Lionel Duke – a leșinat brusc și s-a prăbușit chiar în timpul spectacolului.Incidentul a avut loc duminică, în timpul concertului On The Waterfront. Văzînd că cu muzicianul s-a întîmplat ceva în neregulă, frontmanul trupei Harry Christian a început să ceară de urgenț