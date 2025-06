Agenda evenimentelor pentru sâmbătă, 21 iunie

21:40

După ce premierul Dorin Recean a anunțat joi seara candidaturile pe care le va propune pentru funcția de judecător în Curtea Constituțională, cu un anunț similar la scurt timp a… The post După Guvern, și Parlamentul anunță judecătorii CC: Liuba Șova și Nicolae Roșca appeared first on ipn.md.