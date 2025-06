VIDEO Carul amalgamării s-a mișcat din loc, la Fălești. Două sate și o comună se unesc pentru bunăstarea oamenilor

17:10

Donald Trump le-a sugerat oficialilor din domeniul apărării că ar avea sens ca SUA să lanseze atacuri împotriva Iranului numai dacă ar avea garanţia că aşa-numita „bombă ant-ibuncăr” va distruge instalaţia esenţială de îmbogăţire a uraniului de la Fordo, aflată adânc în subteran, potrivit unor persoane care sunt familiarizate cu discuţiile, relatează The Guardian, potrivit [...] Articolul The Guardian: Ezitarea lui Trump în privinţa unui atac asupra Iranului este legată de îndoielile pe care le are în legătură cu eficienţa bombei anti-buncăr apare prima dată în NordNews.