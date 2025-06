Misterul „celui mai mare jaf de bijuterii din istoria SUA” a fost dezvăluit

22:30

Fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, nu intenționează să candideze la alegerile parlamentare din acest an.Declarația au fost făcută de acesta în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Totuși, Spînu nu exclude revenirea în politică, dar nu în perioada apropiată.{{816779}}„Nu am zis niciodată că am luat o pauză de la politică sau de la altceva, eu în noiembrie cînd am plecat