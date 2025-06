Vlad Filat: „Inițiativa privind Codul Serviciilor Media este moartă din fașă”

12:30

Israelul l-a lichidat pe „șeful Statului Major Militar” al Iranului, Ali Shadmani, în timpul unui atac aerian. Acesta din urmă a ocupat funcția timp de patru zile.Informația a fost comunicată de RBC-Ucraina, citînd The Times of Israel.Se menționează că Shadmani a condus Statul Major Central Hatam al-Anbia, cunoscut și sub numele de Comandamentul Militar pentru Situații de Urgență al Iranul