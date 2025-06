Anunț de la Termoelectrica: "Vor avea loc lucrări planificate"

13:30

Tinerii luptători moldoveni au adus primele medalii pentru țara noastră la Campionatul European de lupte pentru sportivi sub 17 ani, care are loc în Skopje, Macedonia de Nord.Ignat Meico a obținut medalia de argint la categoria de 71 kg. El a ajuns în finală după ce a învins sportivi din Cehia, Slovacia, Grecia și în semifinale l-a învins pe Artiom Ilchenko, care a concurat sub drapel neutru.