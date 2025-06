Administrația Trump cumpără un bloc de lux în Pipera

13:30

Dorin Junghietu, ministrul Energiei, a venit cu precizări privind prețurile plafonate la energia electrică și liberalizarea pieței din România, notează Noi.md."Nu am spus că energia se va scumpi, ci am explicat de ce nu se poate ieftini acum. Iar liberalizarea pieței din România nu are impact direct asupra consumatorilor din Republica Moldova.{{819524}}Am confirmat că din 1 iulie în Români