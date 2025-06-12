MINISTERUL AGRICULTURII EVALUEAZĂ PIERDERILE FERMIERILOR DIN CAUZĂ DE ÎNGHEȚURILE DE PRIMĂVARĂ ȘI ELABOREAZĂ MĂSURI DE SPRIJIN

Infotag, 12 iunie 2025 15:00

MINISTERUL AGRICULTURII EVALUEAZĂ PIERDERILE FERMIERILOR DIN CAUZĂ DE ÎNGHEȚURILE DE PRIMĂVARĂ ȘI ELABOREAZĂ MĂSURI DE SPRIJIN

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 5 minute
15:00
MINISTERUL AGRICULTURII EVALUEAZĂ PIERDERILE FERMIERILOR DIN CAUZĂ DE ÎNGHEȚURILE DE PRIMĂVARĂ ȘI ELABOREAZĂ MĂSURI DE SPRIJIN Infotag
MINISTERUL AGRICULTURII EVALUEAZĂ PIERDERILE FERMIERILOR DIN CAUZĂ DE ÎNGHEȚURILE DE PRIMĂVARĂ ȘI ELABOREAZĂ MĂSURI DE SPRIJIN
Acum 4 ore
13:00
​PROGRAMUL DE COOPERARE CEHO-MOLDOVA PENTRU 2024-2030 A FOST PREZENTAT LA CHIȘINĂU Infotag
​PROGRAMUL DE COOPERARE CEHO-MOLDOVA PENTRU 2024-2030 A FOST PREZENTAT LA CHIȘINĂU
13:00
ÎN MOLDOVA, NUMĂRUL OPTIMIȘTILOR CARE CRED CĂ ȚARA SE MERGE ÎN DIRECȚIA CORECTĂ ESTE ÎN CREȘTERE Infotag
ÎN MOLDOVA, NUMĂRUL OPTIMIȘTILOR CARE CRED CĂ ȚARA SE MERGE ÎN DIRECȚIA CORECTĂ ESTE ÎN CREȘTERE
13:00
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI NU EXCLUDĂ CĂ TRANSNISTRIA S-AR PUTEA CONFRUNTA DIN NOU CU O CRIZĂ ENERGETICĂ Infotag
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI NU EXCLUDĂ CĂ TRANSNISTRIA S-AR PUTEA CONFRUNTA DIN NOU CU O CRIZĂ ENERGETICĂ
13:00
Profesor în medicină: Interzicerea pliculețelor cu nicotină nu va soluționa problema fumatului Infotag
Profesor în medicină: Interzicerea pliculețelor cu nicotină nu va soluționa problema fumatului
Acum 6 ore
11:00
​Resuscitare instituțională Infotag
​Resuscitare instituțională
Acum 24 ore
15:30
PIAȚA VALUTARĂ MOLDOVENEASCĂ: CUMPĂRĂTORII ȘI VÂNZĂTORII SE GĂSESC UȘOR Infotag
PIAȚA VALUTARĂ MOLDOVENEASCĂ: CUMPĂRĂTORII ȘI VÂNZĂTORII SE GĂSESC UȘOR
15:30
GUVERNUL PROMITE SĂ ACȚIONEZE „JUDICIOS” FAȚĂ DE TRANSNISTRIA Infotag
GUVERNUL PROMITE SĂ ACȚIONEZE „JUDICIOS” FAȚĂ DE TRANSNISTRIA
Ieri
12:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU A EXPRIMAT RECUNOȘTINȚĂ FRANȚEI PENTRU SUSȚINEREA MOLDOVEI PE PARCURSUL EUROPEAN Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU A EXPRIMAT RECUNOȘTINȚĂ FRANȚEI PENTRU SUSȚINEREA MOLDOVEI PE PARCURSUL EUROPEAN
10 iunie 2025
15:30
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI MINISTERUL SĂNĂTĂȚII FAC APEL LA LUPTA ÎMPOTRIVA AMBROZIEI Infotag
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI MINISTERUL SĂNĂTĂȚII FAC APEL LA LUPTA ÎMPOTRIVA AMBROZIEI
15:30
OAMENII LEGII DESCOPERĂ O SCHEMĂ DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI Infotag
OAMENII LEGII DESCOPERĂ O SCHEMĂ DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
CONSUMUL DE GAZE NATURALE ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI ESTE CU 8,7 LA SUTĂ MAI MARE DECÂT ÎN URMĂ CU UN AN Infotag
CONSUMUL DE GAZE NATURALE ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI ESTE CU 8,7 LA SUTĂ MAI MARE DECÂT ÎN URMĂ CU UN AN
14:00
INFLAȚIA ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI - 0,37%, ANUALĂ - 7,92% Infotag
INFLAȚIA ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI - 0,37%, ANUALĂ - 7,92%
14:00
ÎNAINTE DE ALEGERILE PARLAMENTARE, GUVERNUL PAS PREZINTĂ REALIZĂRILE DIN SFERA SOCIALĂ Infotag
ÎNAINTE DE ALEGERILE PARLAMENTARE, GUVERNUL PAS PREZINTĂ REALIZĂRILE DIN SFERA SOCIALĂ
9 iunie 2025
16:00
​UE VA CONTINUA SĂ SPRIJINE MOLDOVA ÎN EDUCAȚIE ȘI REFORME SOCIALE Infotag
​UE VA CONTINUA SĂ SPRIJINE MOLDOVA ÎN EDUCAȚIE ȘI REFORME SOCIALE
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU A ÎNDEMNAT CETĂȚENII SĂ FIE UNIȚI ÎN DIRECȚIA EUROPEANĂ DE DEZVOLTARE Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU A ÎNDEMNAT CETĂȚENII SĂ FIE UNIȚI ÎN DIRECȚIA EUROPEANĂ DE DEZVOLTARE
13:00
Partidul Politic Creştin Agrar şi-a prezentat public viziunea şi priorităţile pentru scoaterea Moldovei din criza sistemică în care se află Infotag
Partidul Politic Creştin Agrar şi-a prezentat public viziunea şi priorităţile pentru scoaterea Moldovei din criza sistemică în care se află
12:30
SPECIALISTUL BELARUS OLEG KUBAREV A FOST NUMIT ANTRENOR PRINCIPAL LA „ZIMBRU” Infotag
SPECIALISTUL BELARUS OLEG KUBAREV A FOST NUMIT ANTRENOR PRINCIPAL LA „ZIMBRU”
6 iunie 2025
17:00
​HIKMET KARAMAN ÎNCHEIE COLABORAREA CU FC ZIMBRU Infotag
​HIKMET KARAMAN ÎNCHEIE COLABORAREA CU FC ZIMBRU
17:00
CURTEA RESPINGE CERERILE DE A APELA LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A AVOCAȚILOR BAȘCANULUI GĂGĂUZIEI Infotag
CURTEA RESPINGE CERERILE DE A APELA LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A AVOCAȚILOR BAȘCANULUI GĂGĂUZIEI
14:30
​Protest al INIMA MOLDOVEI împotriva fraudelor electorale din diaspora Infotag
​Protest al INIMA MOLDOVEI împotriva fraudelor electorale din diaspora
13:30
O DEȚINUTĂ A EVADAT DIN INSTITUȚIA PENITENCIARĂ NR. 13 DIN CENTRUL CHIȘINĂULUI Infotag
O DEȚINUTĂ A EVADAT DIN INSTITUȚIA PENITENCIARĂ NR. 13 DIN CENTRUL CHIȘINĂULUI
11:00
​Piața de vape în Moldova: „O bătălie pierdută? Cum luptă alte țări” Infotag
​Piața de vape în Moldova: „O bătălie pierdută? Cum luptă alte țări”
5 iunie 2025
15:30
MOLDOVA ȘI UE VOR CONTINUA COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC. UNUL DINTRE OBIECTIVE ESTE „REDUCEREA FACTURILOR LA ENERGIA ELECTRICĂ” Infotag
MOLDOVA ȘI UE VOR CONTINUA COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC. UNUL DINTRE OBIECTIVE ESTE „REDUCEREA FACTURILOR LA ENERGIA ELECTRICĂ”
13:00
​CNPF VA DA ÎN JUDECATĂ EASY CREDIT PENTRU ÎNCĂLCĂRI ALE NORMELOR DE CREDITARE Infotag
​CNPF VA DA ÎN JUDECATĂ EASY CREDIT PENTRU ÎNCĂLCĂRI ALE NORMELOR DE CREDITARE
13:00
KAJA KALLAS: MOLDOVA ESTE ANGAJATĂ ÎN PARCURSUL EUROPEANvȘI EUROPA O VA SUSȚINE LA FIECARE PAS Infotag
KAJA KALLAS: MOLDOVA ESTE ANGAJATĂ ÎN PARCURSUL EUROPEANvȘI EUROPA O VA SUSȚINE LA FIECARE PAS
4 iunie 2025
15:00
MINISTERUL CULTURII A ALOCAT 13,3M. LEI PENTRU FILMAREA A NOUĂ FILME ÎN MOLDOVA Infotag
MINISTERUL CULTURII A ALOCAT 13,3M. LEI PENTRU FILMAREA A NOUĂ FILME ÎN MOLDOVA
15:00
AROMA SA REVINE LA ACTIVITATEA NORMALĂ DUPĂ 12 ANI DE PROCEDURĂ DE INSOLVABILITATE Infotag
AROMA SA REVINE LA ACTIVITATEA NORMALĂ DUPĂ 12 ANI DE PROCEDURĂ DE INSOLVABILITATE
15:00
5 IUNIE DECLARATĂ ZI DE DOLIU NAȚIONAL ÎN MOLDOVA ÎN LEGĂTURĂ CU FUNERALIILE COMPOZITORULUI EUGEN DOGA Infotag
5 IUNIE DECLARATĂ ZI DE DOLIU NAȚIONAL ÎN MOLDOVA ÎN LEGĂTURĂ CU FUNERALIILE COMPOZITORULUI EUGEN DOGA
15:00
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN PROMITE SĂ FINALIZEZE PREGĂTIRILE MOLDOVEI PENTRU ADERAREA LA UE PÂNĂ ÎN 2028 Infotag
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN PROMITE SĂ FINALIZEZE PREGĂTIRILE MOLDOVEI PENTRU ADERAREA LA UE PÂNĂ ÎN 2028
13:30
Premierul olandez a demisionat în urma destrămării coaliției de guvernare Infotag
Premierul olandez a demisionat în urma destrămării coaliției de guvernare
13:30
Fosta ministră de externe a Germaniei a fost aleasă președintă a Adunării Generale a ONU Infotag
Fosta ministră de externe a Germaniei a fost aleasă președintă a Adunării Generale a ONU
13:30
Cerințele Rusiei pentru oprirea războiului. Memorandum publicat după negocierile de la Istanbul Infotag
Cerințele Rusiei pentru oprirea războiului. Memorandum publicat după negocierile de la Istanbul
13:00
O DELEGAȚIE A COMITETULUI EUROPEAN PENTRU PREVENIREA TORTURII FACE CUNOȘTINȚĂ CU SITUAȚIA DIN MOLDOVA Infotag
O DELEGAȚIE A COMITETULUI EUROPEAN PENTRU PREVENIREA TORTURII FACE CUNOȘTINȚĂ CU SITUAȚIA DIN MOLDOVA
13:00
ANCA DRAGU, GUVERNATOAREA BĂNCII NAȚIONALE, A ADRESAT UN MESAJ CU OCAZIA CELEI DE-A 34-A ANIVERSĂRI DE LA FONDAREA BNM Infotag
ANCA DRAGU, GUVERNATOAREA BĂNCII NAȚIONALE, A ADRESAT UN MESAJ CU OCAZIA CELEI DE-A 34-A ANIVERSĂRI DE LA FONDAREA BNM
13:00
ÎNCĂ 80 DE AGENȚI ECONOMICI AU PRIMIT GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL PROGRAMELOR ODA Infotag
ÎNCĂ 80 DE AGENȚI ECONOMICI AU PRIMIT GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL PROGRAMELOR ODA
13:00
PREȘEDINTELE ROMÂN NICUȘOR DAN VA EFECTUA O VIZITĂ OFICIALĂ ÎN MOLDOVA PE 10 IUNIE Infotag
PREȘEDINTELE ROMÂN NICUȘOR DAN VA EFECTUA O VIZITĂ OFICIALĂ ÎN MOLDOVA PE 10 IUNIE
3 iunie 2025
13:00
VADIM CEBAN: NU MĂ VĂD ÎN POLITICĂ Infotag
VADIM CEBAN: NU MĂ VĂD ÎN POLITICĂ
13:00
ȘEFUL INTERIMAR AL MOLDOVAGAZ: COMPANIA ÎȘI POATE PĂSTRA CIFRA DE AFACERI DACĂ LIVREAZĂ GAZE ÎN TRANSNISTRIA Infotag
ȘEFUL INTERIMAR AL MOLDOVAGAZ: COMPANIA ÎȘI POATE PĂSTRA CIFRA DE AFACERI DACĂ LIVREAZĂ GAZE ÎN TRANSNISTRIA
13:00
​MINISTERUL RECOMANDĂ CETĂȚENILOR MOLDOVENI SĂ EVITE CĂLĂTORIILE ÎN RUSIA Infotag
​MINISTERUL RECOMANDĂ CETĂȚENILOR MOLDOVENI SĂ EVITE CĂLĂTORIILE ÎN RUSIA
13:00
​REUNIUNEA CONSILIULUI DE ASOCIERE MOLDOVA - UNIUNEA EUROPEANĂ VA AVEA LOC MIERCURI LA BRUXELLES Infotag
​REUNIUNEA CONSILIULUI DE ASOCIERE MOLDOVA - UNIUNEA EUROPEANĂ VA AVEA LOC MIERCURI LA BRUXELLES
11:00
​Harvard Business School Online – o aspirație devenită realitate pentru clienții maib alto Infotag
​Harvard Business School Online – o aspirație devenită realitate pentru clienții maib alto
2 iunie 2025
14:30
FESTIVALUL BĂRCILOR DRAGON: TRADIȚIE VIE ÎN CHINA MODERNĂ Infotag
FESTIVALUL BĂRCILOR DRAGON: TRADIȚIE VIE ÎN CHINA MODERNĂ
13:30
FEDERAȚIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL NU INTENȚIONEAZĂ SĂ ORGANIZEZE UN MECI PENTRU SUPERCUPĂ Infotag
FEDERAȚIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL NU INTENȚIONEAZĂ SĂ ORGANIZEZE UN MECI PENTRU SUPERCUPĂ
13:30
GUVERNATOAREA BNM ȘI DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI EUROPEAN AL INSTITUȚIEI FINANCIARE INTERNAȚIONALE DISCUTĂ SITUAȚIA ECONOMICĂ DIN MOLDOVA Infotag
GUVERNATOAREA BNM ȘI DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI EUROPEAN AL INSTITUȚIEI FINANCIARE INTERNAȚIONALE DISCUTĂ SITUAȚIA ECONOMICĂ DIN MOLDOVA
13:30
​BRUXELLES ÎNCEPE EXAMINAREA LEGISLAȚIEI MOLDOVENEȘTI PRIVIND AGRICULTURA Infotag
​BRUXELLES ÎNCEPE EXAMINAREA LEGISLAȚIEI MOLDOVENEȘTI PRIVIND AGRICULTURA
13:00
Noul președinte al Poloniei a fost ales conservatorul Karol Nawrock Infotag
Noul președinte al Poloniei a fost ales conservatorul Karol Nawrock
13:00
Delegațiile Ucrainei și Rusiei – la negocieri de pace în Istanbul Infotag
Delegațiile Ucrainei și Rusiei – la negocieri de pace în Istanbul
11:00
Noi oportunități sigure și eficiente de investiție: maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din programul trei Infotag
Noi oportunități sigure și eficiente de investiție: maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din programul trei
08:30
Moldtelecom lansează TV GO – Televiziunea digitală, interactivă și fără contracte, accesibilă oriunde și oricând. Infotag
Moldtelecom lansează TV GO – Televiziunea digitală, interactivă și fără contracte, accesibilă oriunde și oricând.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.