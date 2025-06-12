MINISTERUL AGRICULTURII EVALUEAZĂ PIERDERILE FERMIERILOR DIN CAUZĂ DE ÎNGHEȚURILE DE PRIMĂVARĂ ȘI ELABOREAZĂ MĂSURI DE SPRIJIN
Infotag, 12 iunie 2025 15:00
MINISTERUL AGRICULTURII EVALUEAZĂ PIERDERILE FERMIERILOR DIN CAUZĂ DE ÎNGHEȚURILE DE PRIMĂVARĂ ȘI ELABOREAZĂ MĂSURI DE SPRIJIN
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 5 minute
15:00
MINISTERUL AGRICULTURII EVALUEAZĂ PIERDERILE FERMIERILOR DIN CAUZĂ DE ÎNGHEȚURILE DE PRIMĂVARĂ ȘI ELABOREAZĂ MĂSURI DE SPRIJIN # Infotag
MINISTERUL AGRICULTURII EVALUEAZĂ PIERDERILE FERMIERILOR DIN CAUZĂ DE ÎNGHEȚURILE DE PRIMĂVARĂ ȘI ELABOREAZĂ MĂSURI DE SPRIJIN
Acum 4 ore
13:00
PROGRAMUL DE COOPERARE CEHO-MOLDOVA PENTRU 2024-2030 A FOST PREZENTAT LA CHIȘINĂU
13:00
ÎN MOLDOVA, NUMĂRUL OPTIMIȘTILOR CARE CRED CĂ ȚARA SE MERGE ÎN DIRECȚIA CORECTĂ ESTE ÎN CREȘTERE # Infotag
ÎN MOLDOVA, NUMĂRUL OPTIMIȘTILOR CARE CRED CĂ ȚARA SE MERGE ÎN DIRECȚIA CORECTĂ ESTE ÎN CREȘTERE
13:00
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI NU EXCLUDĂ CĂ TRANSNISTRIA S-AR PUTEA CONFRUNTA DIN NOU CU O CRIZĂ ENERGETICĂ # Infotag
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI NU EXCLUDĂ CĂ TRANSNISTRIA S-AR PUTEA CONFRUNTA DIN NOU CU O CRIZĂ ENERGETICĂ
13:00
Profesor în medicină: Interzicerea pliculețelor cu nicotină nu va soluționa problema fumatului # Infotag
Profesor în medicină: Interzicerea pliculețelor cu nicotină nu va soluționa problema fumatului
Acum 6 ore
11:00
Resuscitare instituțională
Acum 24 ore
15:30
PIAȚA VALUTARĂ MOLDOVENEASCĂ: CUMPĂRĂTORII ȘI VÂNZĂTORII SE GĂSESC UȘOR
15:30
GUVERNUL PROMITE SĂ ACȚIONEZE „JUDICIOS” FAȚĂ DE TRANSNISTRIA
Ieri
12:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU A EXPRIMAT RECUNOȘTINȚĂ FRANȚEI PENTRU SUSȚINEREA MOLDOVEI PE PARCURSUL EUROPEAN # Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU A EXPRIMAT RECUNOȘTINȚĂ FRANȚEI PENTRU SUSȚINEREA MOLDOVEI PE PARCURSUL EUROPEAN
10 iunie 2025
15:30
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI MINISTERUL SĂNĂTĂȚII FAC APEL LA LUPTA ÎMPOTRIVA AMBROZIEI
15:30
OAMENII LEGII DESCOPERĂ O SCHEMĂ DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
CONSUMUL DE GAZE NATURALE ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI ESTE CU 8,7 LA SUTĂ MAI MARE DECÂT ÎN URMĂ CU UN AN # Infotag
CONSUMUL DE GAZE NATURALE ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI ESTE CU 8,7 LA SUTĂ MAI MARE DECÂT ÎN URMĂ CU UN AN
14:00
INFLAȚIA ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI - 0,37%, ANUALĂ - 7,92%
14:00
ÎNAINTE DE ALEGERILE PARLAMENTARE, GUVERNUL PAS PREZINTĂ REALIZĂRILE DIN SFERA SOCIALĂ
9 iunie 2025
16:00
UE VA CONTINUA SĂ SPRIJINE MOLDOVA ÎN EDUCAȚIE ȘI REFORME SOCIALE
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU A ÎNDEMNAT CETĂȚENII SĂ FIE UNIȚI ÎN DIRECȚIA EUROPEANĂ DE DEZVOLTARE # Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU A ÎNDEMNAT CETĂȚENII SĂ FIE UNIȚI ÎN DIRECȚIA EUROPEANĂ DE DEZVOLTARE
13:00
Partidul Politic Creştin Agrar şi-a prezentat public viziunea şi priorităţile pentru scoaterea Moldovei din criza sistemică în care se află # Infotag
Partidul Politic Creştin Agrar şi-a prezentat public viziunea şi priorităţile pentru scoaterea Moldovei din criza sistemică în care se află
12:30
SPECIALISTUL BELARUS OLEG KUBAREV A FOST NUMIT ANTRENOR PRINCIPAL LA „ZIMBRU”
6 iunie 2025
17:00
HIKMET KARAMAN ÎNCHEIE COLABORAREA CU FC ZIMBRU
17:00
CURTEA RESPINGE CERERILE DE A APELA LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A AVOCAȚILOR BAȘCANULUI GĂGĂUZIEI # Infotag
CURTEA RESPINGE CERERILE DE A APELA LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A AVOCAȚILOR BAȘCANULUI GĂGĂUZIEI
14:30
Protest al INIMA MOLDOVEI împotriva fraudelor electorale din diaspora
13:30
O DEȚINUTĂ A EVADAT DIN INSTITUȚIA PENITENCIARĂ NR. 13 DIN CENTRUL CHIȘINĂULUI
11:00
Piața de vape în Moldova: „O bătălie pierdută? Cum luptă alte țări”
5 iunie 2025
15:30
MOLDOVA ȘI UE VOR CONTINUA COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC. UNUL DINTRE OBIECTIVE ESTE „REDUCEREA FACTURILOR LA ENERGIA ELECTRICĂ” # Infotag
MOLDOVA ȘI UE VOR CONTINUA COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC. UNUL DINTRE OBIECTIVE ESTE „REDUCEREA FACTURILOR LA ENERGIA ELECTRICĂ”
13:00
CNPF VA DA ÎN JUDECATĂ EASY CREDIT PENTRU ÎNCĂLCĂRI ALE NORMELOR DE CREDITARE
13:00
KAJA KALLAS: MOLDOVA ESTE ANGAJATĂ ÎN PARCURSUL EUROPEANvȘI EUROPA O VA SUSȚINE LA FIECARE PAS # Infotag
KAJA KALLAS: MOLDOVA ESTE ANGAJATĂ ÎN PARCURSUL EUROPEANvȘI EUROPA O VA SUSȚINE LA FIECARE PAS
4 iunie 2025
15:00
MINISTERUL CULTURII A ALOCAT 13,3M. LEI PENTRU FILMAREA A NOUĂ FILME ÎN MOLDOVA
15:00
AROMA SA REVINE LA ACTIVITATEA NORMALĂ DUPĂ 12 ANI DE PROCEDURĂ DE INSOLVABILITATE
15:00
5 IUNIE DECLARATĂ ZI DE DOLIU NAȚIONAL ÎN MOLDOVA ÎN LEGĂTURĂ CU FUNERALIILE COMPOZITORULUI EUGEN DOGA # Infotag
5 IUNIE DECLARATĂ ZI DE DOLIU NAȚIONAL ÎN MOLDOVA ÎN LEGĂTURĂ CU FUNERALIILE COMPOZITORULUI EUGEN DOGA
15:00
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN PROMITE SĂ FINALIZEZE PREGĂTIRILE MOLDOVEI PENTRU ADERAREA LA UE PÂNĂ ÎN 2028 # Infotag
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN PROMITE SĂ FINALIZEZE PREGĂTIRILE MOLDOVEI PENTRU ADERAREA LA UE PÂNĂ ÎN 2028
13:30
Premierul olandez a demisionat în urma destrămării coaliției de guvernare
13:30
Fosta ministră de externe a Germaniei a fost aleasă președintă a Adunării Generale a ONU
13:30
Cerințele Rusiei pentru oprirea războiului. Memorandum publicat după negocierile de la Istanbul # Infotag
Cerințele Rusiei pentru oprirea războiului. Memorandum publicat după negocierile de la Istanbul
13:00
O DELEGAȚIE A COMITETULUI EUROPEAN PENTRU PREVENIREA TORTURII FACE CUNOȘTINȚĂ CU SITUAȚIA DIN MOLDOVA # Infotag
O DELEGAȚIE A COMITETULUI EUROPEAN PENTRU PREVENIREA TORTURII FACE CUNOȘTINȚĂ CU SITUAȚIA DIN MOLDOVA
13:00
ANCA DRAGU, GUVERNATOAREA BĂNCII NAȚIONALE, A ADRESAT UN MESAJ CU OCAZIA CELEI DE-A 34-A ANIVERSĂRI DE LA FONDAREA BNM # Infotag
ANCA DRAGU, GUVERNATOAREA BĂNCII NAȚIONALE, A ADRESAT UN MESAJ CU OCAZIA CELEI DE-A 34-A ANIVERSĂRI DE LA FONDAREA BNM
13:00
ÎNCĂ 80 DE AGENȚI ECONOMICI AU PRIMIT GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL PROGRAMELOR ODA # Infotag
ÎNCĂ 80 DE AGENȚI ECONOMICI AU PRIMIT GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL PROGRAMELOR ODA
13:00
PREȘEDINTELE ROMÂN NICUȘOR DAN VA EFECTUA O VIZITĂ OFICIALĂ ÎN MOLDOVA PE 10 IUNIE
3 iunie 2025
13:00
VADIM CEBAN: NU MĂ VĂD ÎN POLITICĂ
13:00
ȘEFUL INTERIMAR AL MOLDOVAGAZ: COMPANIA ÎȘI POATE PĂSTRA CIFRA DE AFACERI DACĂ LIVREAZĂ GAZE ÎN TRANSNISTRIA # Infotag
ȘEFUL INTERIMAR AL MOLDOVAGAZ: COMPANIA ÎȘI POATE PĂSTRA CIFRA DE AFACERI DACĂ LIVREAZĂ GAZE ÎN TRANSNISTRIA
13:00
MINISTERUL RECOMANDĂ CETĂȚENILOR MOLDOVENI SĂ EVITE CĂLĂTORIILE ÎN RUSIA
13:00
REUNIUNEA CONSILIULUI DE ASOCIERE MOLDOVA - UNIUNEA EUROPEANĂ VA AVEA LOC MIERCURI LA BRUXELLES # Infotag
REUNIUNEA CONSILIULUI DE ASOCIERE MOLDOVA - UNIUNEA EUROPEANĂ VA AVEA LOC MIERCURI LA BRUXELLES
11:00
Harvard Business School Online – o aspirație devenită realitate pentru clienții maib alto # Infotag
Harvard Business School Online – o aspirație devenită realitate pentru clienții maib alto
2 iunie 2025
14:30
FESTIVALUL BĂRCILOR DRAGON: TRADIȚIE VIE ÎN CHINA MODERNĂ
13:30
FEDERAȚIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL NU INTENȚIONEAZĂ SĂ ORGANIZEZE UN MECI PENTRU SUPERCUPĂ
13:30
GUVERNATOAREA BNM ȘI DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI EUROPEAN AL INSTITUȚIEI FINANCIARE INTERNAȚIONALE DISCUTĂ SITUAȚIA ECONOMICĂ DIN MOLDOVA # Infotag
GUVERNATOAREA BNM ȘI DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI EUROPEAN AL INSTITUȚIEI FINANCIARE INTERNAȚIONALE DISCUTĂ SITUAȚIA ECONOMICĂ DIN MOLDOVA
13:30
BRUXELLES ÎNCEPE EXAMINAREA LEGISLAȚIEI MOLDOVENEȘTI PRIVIND AGRICULTURA
13:00
Noul președinte al Poloniei a fost ales conservatorul Karol Nawrock
13:00
Delegațiile Ucrainei și Rusiei – la negocieri de pace în Istanbul
11:00
Noi oportunități sigure și eficiente de investiție: maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din programul trei # Infotag
Noi oportunități sigure și eficiente de investiție: maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din programul trei
08:30
Moldtelecom lansează TV GO – Televiziunea digitală, interactivă și fără contracte, accesibilă oriunde și oricând. # Infotag
Moldtelecom lansează TV GO – Televiziunea digitală, interactivă și fără contracte, accesibilă oriunde și oricând.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.