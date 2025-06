Bursa de stagiu în serviciul public va fi majorată cu 500 de lei

12:50

Platformele rusești de streaming Okko, Wink și Kinopoisk au cenzurat filmul „Rich Flu" („Gripa bogaților" / „Prăbușirea lumii"), estompând scenele care conțineau frazele „Putin is dead" („Putin este mort") și „What has happened to Putin?" („Ce s-a întâmplat cu Putin?"), transmite MediaZona. Cenzura a fost semnalată de criticul de film Timur Aliev pe Telegram. Potrivit […]