Euro și Dolarul pierd un ban: Leul moldovenesc se întărește ușor astăzi

Mai multe locuințe au fost incendiate, luni seara, în orașul Ballymena din Irlanda de Nord în atacuri cu aparentă motivație rasistă, a anunțat poliția din această țară. Violențele au izbucnit după ce doi români, în vârstă de 14 ani, au fost acuzați că au încercat să violeze o adolescentă, relatează publicația locală The Irish News, The Guardian și The Telegraph, citate de Hotnews.ro.