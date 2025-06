La ce ajută cel mai mult uleiul de in

Uleiul din seminţe de in este prezent în alimentaţia oamenilor de mai bine de 9.000 de ani.Este un produs natural, extras prin presarea la rece a seminţelor plantei de in.Uleiul de in este bogat în vitamine, minerale, şi este o excelentă sursă de acizi graşi sănătoşi Omega 3 şi Omega 6. Nu conţine gluten şi poate fi consumat de persoanele ce suferă de intoleranţă la gluten.Uleiul de in

