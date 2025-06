Situația la frontieră: Peste 75.700 de traversări. Cele mai active vămi

07:30

Un experiment uriaș condus de cercetători de la universități prestigioase a scos la iveală ceva ce mulți intuiau: fără Facebook și Instagram, viața e… mai ușoară și mai fericită! Studiul intitulat „The Effect of Deactivating Facebook and Instagram on Users’ Emotional State” a implicat peste 19.800 de persoane care au renunțat la cele două rețele timp […] Articolul Un experiment uriaș a scos la iveală că, fără Facebook și Instagram, viața e… mai ușoară și mai fericită apare prima dată în SafeNews.