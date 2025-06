Peste 800 de șoferi amendați în 2025 pentru că și-au transportat copiii fără scaune auto omologate

09:45

În fiecare an, între lunile iunie și octombrie, milioane de oameni se confruntă cu unul dintre cei mai agresivi alergeni naturali – polenul de ambrozie. Planta, extrem de invazivă, nu doar că afectează culturile agricole, dar provoacă reacții alergice severe, care pot afecta considerabil calitatea vieții. Ce este ambrozia? Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o plantă erbacee originară din America de Nord, răspândită rapid în Europa și Republica Moldova. Se dezvoltă în special pe terenurile neîngrijite, marginea drumurilor, șantiere, câmpuri nelucrate sau între rândurile culturilor agricole. Această plantă are un potențial invaziv ridicat și o capacitate uimitoare de adaptare, eliberând în atmosferă un polen extrem de alergenic. Cum se manifestă alergia la ambrozie? Polenul de ambrozie este printre cei mai puternici alergeni din natură. Chiar și o cantitate mică de polen poate declanșa reacții alergice intense, în special la persoanele sensibilizate. Simptomele pot apărea la orice vârstă, chiar și la persoane fără un istoric alergic. Simptome frecvente: Strănut frecvent și repetitiv Congestie nazală și secreții nazale apoase Mâncărimi nazale și oculare Ochi roșii, iritați și lăcrimare excesivă Tuse uscată și persistentă Senzație de apăsare în piept Dificultăți de respirație Crize de astm (în cazuri grave) Diagnostic și testare Dacă apar simptome în perioada de înflorire a ambroziei (iulie–septembrie), este recomandat consultul unui alergolog. Medicul poate recomanda: Teste cutanate (prick test) pentru identificarea alergenului Analize de sânge pentru determinarea anticorpilor IgE specifici Tratamentul alergiei la ambrozie Tratamentul se adaptează în funcție de severitatea simptomelor și poate include: 1. Tratament medicamentos: Antihistaminice – reduc simptomele alergice (ex: loratadină, cetirizină, desloratadină) Corticosteroizi nazali – pentru inflamația persistentă (ex: mometazonă, fluticazonă) Bronhodilatatoare – în cazul pacienților cu astm Lacrimi artificiale – pentru iritațiile oculare 2. Imunoterapia specifică (desensibilizare): Este singurul tratament care poate modifica evoluția bolii pe termen lung. Consta în administrarea treptată a dozelor mici de alergen, pe o perioadă de 3–5 ani, sub formă de injecții sau picături sublinguale. Prevenție și recomandări Pe lângă tratamentul medical, este importantă și limitarea expunerii la polenul de ambrozie: Evitați ieșirile în aer liber în special dimineața, când concentrația de polen este mai mare Țineți ferestrele închise în casă și în mașină Spălați-vă des pe față și pe mâini, mai ales după ce ați fost afară Schimbați hainele după ce ați venit de afară Folosiți purificatoare de aer cu filtre HEPA Intervenții la nivel comunitar Ministerul Agriculturii și Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă autoritățile locale și cetățenii să combată ambrozia prin: Smulgerea plantei din rădăcină Tăieri repetate pe tot parcursul sezonului de vegetație Aplicarea erbicidelor autorizate, conform normelor fitosanitare Ambrozia nu este doar o buruiană care afectează terenurile, ci și un pericol real pentru sănătatea publică.Recunoașterea simptomelor și aplicarea tratamentului corespunzător pot face diferența în viața celor afectați. Iar printr-un efort colectiv de combatere, putem limita răspândirea acestei plante invazive.