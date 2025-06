Medicii traumatizați în pandemie s-au simțit mai bine după ce au jucat… Tetris

15:10

Rick Astley a intrat oficial în clubul miliardului de ascultări pe Spotify cu hitul său din 1987, Never Gonna Give You Up. Cântărețul britanic de 59 de ani spune că nu și-a imaginat niciodată o asemenea longevitate pentru piesă. Lansată în 1987, piesa i-a adus faima globală și a revenit în forță două decenii mai târziu prin […] Articolul Oamenii preferă hit-urile vechi! O melodie din ’87 a depăşit un miliard de ascultări pe Spotify apare prima dată în CanCan.