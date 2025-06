Ministerul Apărării din Finlanda a fost ținta unui act de vandalism

01:30

În SUA, un tată și fiul său au prins un somn de canal cu greutatea de 17,2 kilograme și au stabilit un nou record pentru statul New York.Despre acest lucru a relatat publicația The Malone Telegram.Primul record de pescuit din statul New York în anul 2025 a fost stabilit de Dylan Kampnich din satul Dexter. Împreună cu fiul său mic, acesta a prins peștele de mari dimensiuni în golful rîului