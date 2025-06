14:10

Rusia intenționează să instaleze un Guvern favorabil la Chișinău, care să-i permită să aducă 10 mii de soldați în regiunea transnistreană, la frontiera cu Ucraina. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean pentru Financial Times, transmite SafeNews.md cu referire la deschide.md Potrivit lui, Moscova are în prezent un număr redus de soldați în Transnistria, având în vedere […] Articolul Dorin Recean, pentru Financial Times: „Rusia vrea să se amestece în alegerile parlamentare din septembrie” apare prima dată în SafeNews.