Euro crește ușor, în timp ce Dolarul scade: Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi

Directorul general al Teleradio Moldova a ajuns în mijlocul mai multor scandaluri pe rețele. Vladimir Țurcanu și soția sa, Olesea Țurcanu, se judecă în instanță, într-un dosar civil privind desfacerea căsătoriei și partajarea averii. În acest context, bloggerul Eugen Luchianiuc a scris, pe Telegam, că șeful TRM și-ar fi bătut consoarta. De cealaltă parte, ultimul dezminte acuzațiile și declară: „Nu sunt o persoană ideală, am defecte și am făcut greșeli în viața mea. Dar nu am bătut niciodată o femeie.” Totodată, Țurcanu a comentat și zvonurile că „toate demersurile care îi sunt adresate trebuie să inceapă cu „stimate domnule director general”, în caz contrar, fiind respinse”.