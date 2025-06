Meteo, 2 iunie 2025: fără precipitații și cu valori termice de vară

08:10

Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 31 mai 2025, moneda unică europeană are valoarea de 19 lei și 55 de bani, iar dolarul american costă 17 lei și 32 de bani. Leul românesc are valoarea de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna ucraineană are valoarea […]