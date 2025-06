SUA, de partea Rusiei în problema extinderii NATO spre Est: „Ei nu vorbesc doar despre Ucraina, ci despre Georgia și Moldova”

12:20

New York nu este doar oraşul care nu doarme niciodată. Este şi metropola în care te rătăceşti printre mii şi mii de magazine şi cheltuieşti fără număr. An de an, peste 60 de milioane de turişti ajung în oraşul tuturor posibilităţilor şi o bună parte dintre ei vin special pentru cumpărături. Cea mai bună variantă sunt outlet-urile de lângă marele oraş, acolo unde preţurile sunt şi de trei ori mai mici faţă de cele din Europa, transmite observatornews.ro.