Profesorul universitar Anatol Petrencu: Capetele de acuzare care au fost la Nürnberg sunt valabile și pentru ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina

Oleg Condrea, scenarist, regizor, animator și profesor la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, a obținut, pentru al doilea an consecutiv, Marele Premiu la Cannes pentru filmele sale de scurtmetraj Tangled Tails și Echoes of the Ringing Bells. Omul de artă a fost felicitat astăzi de deputați și de Igor Grosu, comunică MOLDPRES.