PAS și Guvernul împart același slogan. „Moldova poate!”, utilizat și în campanie politică, și în cea de informare

09:40

După luni de progrese lente, forțele ruse avansează pe câmpurile de luptă din Ucraina într-un ritm mai rapid decât oricând în acest an, scrie The New York Times, care notează că Rusia pare să fi lansat noua ofensivă de vară în nordul Ucrainei chiar în mijlocul discuțiilor de pace. Analiștii militari, citați de NYT, spun […]