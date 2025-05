UE sprijină Parlamentul Republicii Moldova în alinierea legislației la acquis-ul comunitar

15:40

Într-o eră în continuă dezvoltare, departe de progresul tehnologic și agitație, există oameni pentru care o bucată de pâine pe masă, o pereche de papuci noi și elementar căldura în casă sunt un lux. Vorbim de cei care trăiesc în condiții greu de imaginat din cauza sărăciei. În Republica Moldova, potrivit datelor statistice, 33 la sută dintre cetățeni sunt sub nivelul decenței, iar numărul acestora crește de la an la an. Una peste alta, prăpastia dintre cei bogați și cei la limita existenței se adâncește, asta în contextul în care, statistic vorbind, cei cu venituri peste medie câștigă de șase ori mai mult decât cei săraci.