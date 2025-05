Radu Gînsari, cel mai bun atacant al anului în Super Liga Moldovei, a explodat: „De ce nu sunt convocat?!”

13:00

Artista originară din Republica Moldova Misha Miller a fost premiată la WIBA Awards 2025 (World Influencers and Bloggers Awards), cu distincția “Singer of the Year”, la categoria Most Influential Personalities in Social Media World. Moldoveanca Misha Miller, pe covorul roșu de la Cannes! Apariție BAM-BAM-BAM! „Onorată să aduc acasă acest premiu WIBA! Vă mulțumesc că ați crezut în călătoria […] Articolul Moldoveanca Misha Miller, premiată în rând cu celebrități mondiale! Ce titlu și premiu aduce acasă artista? apare prima dată în CanCan.