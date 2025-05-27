Анонс мероприятий на 28 мая
Новости Приднестровья, 27 mai 2025 17:40
Анонс мероприятий на 28 мая
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С 9:00 до 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - комплексный медосмотр, лабораторно-инструментальное обследование проведут: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист. 10:00 Проведение открытых информационно-разъяснительных семинаров с бухгалтерами организаций всех форм собственности по вопросам порядка обеспечения и исчисления пособий по государственному соцстрахованию работающих граждан территориальными органами ЕГФСС ПМР согласно утвержденному графику в первом полугод...
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Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.