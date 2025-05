Ion Chicu, la Cahul: Agricultura este o parte esențială a economiei și trebuie tratată cu toată seriozitatea

10:50

Deși aviația la Chișinău are o istorie mult mai veche, la 31 mai 1995 a fost instituită Întreprinderea de Stat “Aeroportul Internațional Chișinău”, marcând începutul unei noi etape în dezvoltarea infrastructurii aeriene din Republica Moldova. „Timp de 30 de ani, am crescut, ne-am modernizat și am scris împreună povestea unui aeroport care a devenit parte din […] Post-ul (FOTO din arhivă) 30 de ani de la fondarea Aeroportului Internațional Chișinău apare prima dată în Provincial.