PSG se apropie de „treble”

15:30

Fenerbahce Istanbul - AS Monaco este finala din acest an Euroligii de baschet, cea mai importantă competiție inter-cluburi de pe bătrânul continent. În semifinalele turneului Final Four, ce se desfășoară în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi, AS Monaco Basket a învins pe Olympiakos Pireu cu scorul de 78-68. Astfel, gruparea din Principat s-a calificat în prmeieră în finala Euroligii.