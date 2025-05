Un ministru al Justiției de la noi este rege în aer: compania sa domină cerul cu 1 din 3 pasageri transportați

08:10

Declarații care se bat cap în cap, la Durlești, legate de blocul locativ de pe strada Tudor Vladimirescu. Make up artista Natalia Frecăuțan, proprietara unui apartament la mansardă, susține că are toate actele în regulă, în timp ce autoritățile locale ridică din umeri și spun că această construcție este ilegală și nu figurează în cadastrul […] Articolul Mansarda de la Durlești cu acte în regulă sau construită ilegal? Make up artista Natalia Frecăuțan are apartament acolo apare prima dată în CanCan.