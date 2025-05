„Trebuie să ne facem temele”. Cristina Jandîc, despre reforme sociale pentru integrarea în UE

18:10

Compania chineză de automobile electrice „BYD Company Limited" a vândut în premieră mai multe mașini pe piața europeană decât competitorul său „Tesla Inc.", potrivit The Financial Times, transmite IPN.