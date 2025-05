Fost procuror general, acuzat de gestionare defectuoasă a unui dosar

18:10

E organizat evenimentul „Inovație și calitate în educație: dezvoltare curriculară pentru viitor” din cadrul Săptămânii Educației din Moldova /Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” /ora 09:00/. Se desfășoară evenimentul cu… The post Agenda evenimentelor pentru joi, 22 mai appeared first on ipn.md.